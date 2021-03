Para se guiar na fase vermelha da quarentena em SP

A partir de amanhã, todo o estado de São Paulo entrará, novamente, na fase 1-vermelha, a mais dura da quarentena. A pandemia avançou nas últimas semanas e a circulação ficará ainda mais restrita como forma de conter a transmissão do vírus. A recomendação geral é para que as pessoas fiquem em casa pelas próximas duas semana e só saiam se houver extrema necessidade. O Metro World News traz aqui um guia rápido de como será o funcionamento de algumas das principais atividades nesse período.

Escolas

As unidades de ensino infantil, fundamental e médio, das redes públicas e privadas, podem continuar abertas e receber até 35% dos alunos para aulas presenciais. A recomendação é para que sejam priorizados os estudantes em alguma situação de vulnerabilidade, como aqueles que dependem da alimentação da escola, que tenham problemas psicológicos ou dificuldade de aprendizagem. Os alunos com mais condições de acompanhar as aulas online devem permanecer no ensino remoto

Comércios e shoppings

Impedidos de atender de forma presencial, os comércios de rua devem vender exclusivamente por delivery, drive-thru ou retirada, com contato apenas online com os clientes. A recomendação é para que os shoppings retomem o modelo drive-thru. Cada centro de compras pode determinar o seu esquema, mas a orientação é para que definam um espaço para os carros e que o atendimento seja feito com hora marcada. A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) pede que as vendas sejam feitas até 20h, por conta do toque de restrição

Bares e restaurantes

Também impossibilitados de receber clientes nos seus salões, os bares e restaurantes devem, mais uma vez, se voltar apenas para o serviço de entregas em domicílio ou para retirada no local. A Abrasel, que representa o setor, se queixou de mais essa restrição e afirmou que “é impossível que os negócios se mantenham de pé em um cenário desses”. A entidade disse que vai criar um disque-denúncia para documentar festas clandestinas e pediu que o estado intensifique a fiscalização contra as aglomerações noturnas

Bancos

Os bancos vão funcionar com regras específicas em todo o estado durante mais esse período na fase vermelha. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), haverá triagem nas agências e somente os “casos absolutamente prioritários” receberão atendimento presencial. O restante será orientado a procurar os serviços online. O horário entre 9h e 10h será exclusivo para clientes preferenciais, como idosos e gestantes. Os demais serão atendidos entre 10h e 15h. As unidades do Poupatempo serão fechadas. Só haverá atendimento online

Condomínios

O retorno para a fase mais dura da quarentena vai modificar a rotina também nos condomínios residenciais. A Comissão de Direito Imobiliário da OAB-SP afirmou que, seguindo os protocolos sanitários, os “condomínios podem manter as áreas comuns abertas, desde que haja controle e limitação de pessoas”. Espaços como academias, parquinhos e brinquedotecas podem ser usados, preferencialmente mediante reserva. Já os equipamentos que geram aglomeração ou contato natural, como salões de festas, churrasqueiras e quadras, devem ser fechados

Praias

As prefeituras das cidades litorâneas vão manter as praias abertas durante a fase vermelha. Os municípios disseram não ter condições de fechar os espaços sem o auxílio das forças de segurança e nem de fazer bloqueios nos seus acessos sem apoio do estado e da União. A recomendação do governo é para que as aglomerações sejam evitadas e que a faixa de areia seja usada apenas para a prática de esportes. Cada cidade pode, porém, determinar regras e restrições próprias