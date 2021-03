ONU faz alerta sobre o desperdício de alimento

As pessoas desperdiçaram 931 milhões de toneladas de alimentos ao redor do globo durante o ano de 2019. É o que reporta o relatório publicado ontem pela ONU (Organização das Nações Unidas). O dado, que não compila as informações durante a pandemia de covid-19, representa o dobro do coletado no ano anterior. Além de ser um problema ambiental, o desperdício de alimentos prejudica os esforços de combate a fome.

“Se a perda e o desperdício de alimentos fossem um país, seria a terceira maior fonte de efeito estufa e emissão de gases”, explica Inger Andersen, diretora-executiva do Unep (programa da ONU para o meio-ambiente). “O desperdício de alimentos também sobrecarrega os sistemas de gestão de resíduos, agrava a insegurança alimentar, tornando-se um dos principais contribuintes para as três crises planetárias: mudança climática, perda de natureza e biodiversidade e poluição e resíduos.”

O relatório da entidade, junto com o braço da ONU ligado à agricultura e alimentação, a FAO (em inglês, “Food and Agriculture Organization”), mostra que alguns alimentos são perdidos nas fazendas ou nas próprias cadeias de abastecimento. O que significa que ao menos um terço deles, jogado no lixo, nunca chegou a ser entregue ou consumido.

A maior porcentagem de desperdício é observada nas residências. Dos 121 kg de alimentos desperdiçados por pessoa, 74 kg eram de dentro de casa. “Estamos tão acostumados a desperdiçar alimentos que esquecemos seu valor e o custo que alimentar nossa crescente população global tem sobre o mundo natural”, constatou Marcus Gover, um dos autores do relatório.

Agora, a ONU quer conscientizar pessoas e cumprir a meta de desenvolvimento ambiental de reduzir pela metade o desperdício alimentar até 2030. Para os especialistas, uma boa iniciativa é começar a medir porções de arroz e massa, verificar a geladeira antes de fazer compras e testar mais habilidades na cozinha.