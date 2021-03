Homem é preso por tentar infectar pessoas com covid-19 no RS

Um homem foi preso duas vezes somente nesta semana na região de Planalto, no Rio Grande do Sul, acusado de tentar infectar outras pessoas com a covid-19, de acordo com informações da Band News TV.

De acordo com a polícia, o homem que havia sido testado positivo para o coronavírus foi flagrado por câmeras de segurança cuspindo nas mãos e esfregando em maçanetas de carros, portas e locais públicos que poderiam proporcionar o contágio de terceiros.

Ele foi preso, fichado e liberado em seguida. Dias depois, ele foi pego fazendo a mesma coisa na cidade de Iraí, na última quarta-feira.

LEIA TAMBÉM:

Desta vez, pode ordem judicial, ele foi internado compulsoriamente em um hospital para tratar da doença.

Não foi informado o motivo pelo qual ele tentava transmitir a doença para outras pessoas.

O Estado do Rio de janeiro registrou nesta quinta-feira seu maior número de mortes diários por coronavírus desde o início da pandemia, com 188 vítimas, e o sistema de saúde da região já atingiu 100% dos leitos.