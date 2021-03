Fim de semana será chuvoso na cidade de São Paulo; confira previsão

O fim de semana será de chuva na cidade de São Paulo neste fim de semana. A previsão é do Climatempo.

No sábado, haverá sol com muitas nuvens e chuva no fim da manhã. Tarde e noite serão chuvosas também.

A temperatura mínima será de 20°C e a máxima não passará dos 25°C.

O domingo repete o sábado, com pequena variação nos termômetros: mínima de 19° e máxima de 26°C.

Tanto para sábado como para domingo, a chance de precipitações é de 90%.