Doria anuncia novo hospital de campanha em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (dia 5), que um novo hospital de campanha para atender pacientes com Covid-19 será aberto.

Anúncio detalhado deve ocorrer na próxima segunda-feira (dia 8). Doria adiantou que hoje de manhã pediu a liberação de recursos para a implantação do equipamento na Capital o mais rápido possível.

No final de janeiro, o governo reabriu o hospital de campanha de Heliópolis, na Zona Sul. A unidade voltou a operar com 24 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

No ano passado, as unidades – Heliópolis, Pacaembu, Ibirapuera e Anhembi – eram focadas no atendimento de pacientes de menor complexidade. Segundo Doria, o novo hospital passará a atender pacientes graves.

UTIs lotadas

O Estado de São Paulo registrou hoje o maior índice de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 desde o início da pandemia, com taxa de 78,5%. O valor supera o recorde anterior, de 77,4%, verificado ontem.