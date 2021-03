Campanha busca conscientizar jovens de São Paulo sobre riscos da Covid-19

Uma campanha publicitária passa a ser exibida a partir deste domingo (dia 7) nas emissoras de TV e mídias sociais com o objetivo de conscientizar jovens paulistas sobre os riscos do novo coronavírus.

A peça publicitária foi cedida pelo governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, para o colega João Doria, de São Paulo.

O conteúdo mostra uma jovem que, ao sair com as amigas, não tomou os devidos cuidados de distanciamento social e uso de máscara, contraiu o vírus e o transmitiu para o pai. O vídeo termina com o pai entubado em um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A proposta do filme é impactar a população mais nova que tem desobedecido os protocolos e se reunido com frequência em aniversários, baladas e festas clandestinas.

O filme, que será exibido até 20 de março pelo Governo de São Paulo, foi produzido pela agência Origem Comunicação & Marketing, do Mato Grosso do Sul.