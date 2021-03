Após ato de caminhoneiros, governo diz que não vai desistir de fase vermelha em SP

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, disse nesta sexta-feira (dia 5) que o governo não irá desistir da manutenção da fase vermelha do Plano São Paulo, que amplia as restrições no Estado a partir das 0h de sábado.

A declaração foi data em entrevista do Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, após grupo de caminhoneiros bloquear o Complexo Viário Heróis de 32, mais conhecido como Cebolão, que faz a interligação das marginais Tietê e Pinheiros, no sentido Castello Branco, e a Avenida Senador Teotônio Vilela, na região de Pinheiros, na Zona Sul. Os motoristas protestavam contra o endurecimento das medidas de contenção ao novo coronavírus.

Leia também:

Segundo Patrícia, não há hipótese de não haver fase vermelha pelas próximas duas semanas, uma vez que São Paulo observou o maior aumento de internações em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) desde o início da pandemia da Covid-19.

A secretária disse ainda que as manifestações deveriam ser para pedir mais vacinas, e não o afrouxamento das restrições de circulação.

O protesto dos caminhoneiros teve início por volta das 5h30 e terminou às 11h, com a liberação das vias.