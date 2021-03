Veja as dezenas da Dupla Sena sorteadas nesta noite

A Dupla-Sena, concurso 2203, sorteou na noite desta quinta-feira (dia 4) prêmio estimado no valor de R$ 1 milhão.

Veja os resultados:

1º sorteio: 05 – 11 – 32 – 39 – 45 – 50

2º sorteio: 23 – 25 – 30 – 33 – 42 – 46

No concurso da última terça-feira, ninguém acertou todas as dezenas do primeiro sorteio. Sete apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 5.744,90.

Já no segundo sorteio, uma pessoa levou a faixa principal – R$ 44.235,69. Outras 16 apostas marcaram cinco números e receberam R$ 2.262,05 cada.

