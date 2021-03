São Paulo recebe maior remessa de matéria-prima para Coronavac até agora

O Estado de São Paulo recebeu nesta quinta-feira (dia 4) a maior remessa de matéria-prima até o momento para produção local da vacina do Butantan contra o coronavírus. A carga vinda da China desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 6h12 e corresponde a 14 milhões de doses. O governador João Doria (PSDB), o secretário da saúde Jean Gorinchteyn e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, acompanharam a chegada.

O lote enviado pela biofarmacêutica Sinovac conta com com 8,2 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo). A carga chegou em um voo da companhia aérea TAP e passou por escalas em Helsinque, na Finlândia, e Lisboa, em Portugal.

Leia também:

No dia 3 de fevereiro, o Butantan recebeu um carregamento com 5,4 mil litros de IFA vindos da China. No dia 10, chegaram outros 5,6 mil litros de matéria-prima, maior carregamento até então.

Desde 17 de janeiro, o Butantan já entregou 14,45 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para uso no SUS (Sistema Único de Saúde). Até o final de março serão entregues outras 21 milhões de doses. Até 30 de abril, o total de vacinas do Butantan ao país somará 46 milhões.

O Butantan deve entregar ao Ministério da Saúde outras 54 milhões de vacinas até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de doses previstas em contrato com a pasta federal.