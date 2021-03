Quina acumula e prêmio para esta quinta sobe para R$ 1,6 milhão

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas para a Quina nesta quarta-feira e o prêmio acumulou. O sorteio desta quinta-feira deve pagar R$ 1,6 milhão para quem acertar todas as cinco dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

As apostas na Quina podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. O volante com cinco dezenas custa R$ 2. Se o jogador quiser aumentar suas chances, pode escolher mais dezenas no mesmo volante, até o número máximo de 15, mas o preço das apostas sobe para até 6.006,00.

O sorteio será realizado em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa. O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado no site e em suas redes.

Sorteio de quarta-feira

Embora o prêmio principal da Quina tenha acumulado, cinquenta e sete apostadores acertaram quatro dezenas e cada um ganhou R$ 7.025,00.

A Quina pagou ainda R$ 134,85 para 4.465 apostadores que fizeram três pontos.

Veja os números do sorteio anterior.