Previsão do tempo: área de instabilidade traz chuvas fortes para São Paulo

A capital tem mais um dia que amanhece com sol brilhando, mas muda no decorrer do dia e acaba em chuva nesta quarta-feira.

De acordo com a Climatempo, áreas de instabilidade se espalham sobre todo o Estado nesta quinta-feira, criando as condições para queda de temporais em várias regiões, como Grande São Paulo e Baixada Santista.

Essa área de instabilidade permanece ativa até o final de semana em toda a região sudeste, trazendo muita chuva e risco de deslizamentos e queda de árvores.

A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira é de 29ºC.