PMs realizam parto de mulher que não sabia que estava grávida em São Paulo

Policiais da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizaram um parto no Jardim Brasil, na Zona Norte da cidade de São Paulo. Até sentir as contrações, a mulher não sabia que estava grávida.

O soldado identificado apenas como Allan e o 3º sargento Nunes estavam em patrulhamento quando foram acionados para atender a ocorrência na Rua Francisco Peixoto Bezerra. Quando chegaram ao local, encontraram a gestante já em trabalho de parto.

Os PMs atuaram desde o nascimento da criança e retirada da placenta até a condução ao Pronto Socorro da Maternidade São Luiz Gonzaga.

O bebê foi socorrida na companhia da tia. A mãe, como estava muito fraca, foi levada à unidade de saúde por uma equipe do resgate. Mãe e filho passam bem.

Esta foi a segunda vez que Allan ajudou a trazer uma vida ao mundo.