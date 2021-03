‘Brasil, o pior país do mundo para lidar com a pandemia’, avalia imprensa internacional

Os principais jornais estrangeiros amanheceram ontem com a notícia que assombra os brasileiros desde março do ano passado: a gravidade da crise sanitária causada pela covid-19 no país. O descontrole do vírus no Brasil e a ineficiência da imunização para frear a doença passaram a ser vistos como uma ameaça mundial.

Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o brasileiro e neurocientista da Universidade de Duke, nos EUA, Miguel Nicolelis, desafiou a comunidade internacional a cobrar o governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, por não conter a pandemia de coronavírus.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“De que adianta resolver a pandemia na Europa ou nos Estados Unidos, se o Brasil continua a ser um terreno fértil para esse vírus? Se você permitir que o vírus se prolifere nos níveis em que está proliferando aqui [no Brasil], você abre a porta para a ocorrência de novas mutações e o aparecimento de variantes ainda mais letais”, afirma o especialista ao dizer que o Brasil “é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar” e passa a ser visto como “o pior país do mundo para lidar com a pandemia”.

A publicação norte-americana destaca as preocupações com a variante P.1, detectada pela primeira vez na cidade de Manaus, no Amazonas. Ela, que já ganha terreno nos Estados Unidos, Reino Unido e Itália, é capaz de driblar anticorpos de indivíduos expostos anteriormente ao vírus em até 61%.

O ISS (Instituto Superior da Saúde) da Itália informou ontem que a variante brasileira é responsável por 4,43% dos casos de covid-19 no país. Ela representa 36% dos casos na região de Úmbria e 23% na região da Toscana.

Outra reportagem internacional, desta vez publicada pelo britânico The Guardian, afirma que “a covid-19 já deixou um rastro de morte e desespero no Brasil, um dos piores do mundo”.

“Nenhuma outra nação que experimentou um surto tão grande ainda está lutando contra o número recorde de mortes e um sistema de saúde à beira do colapso. Muitas outras nações duramente atingidas estão, em vez disso, dando passos provisórios em direção a uma aparência de normalidade”, diz a publicação.

Na contramão do mundo, que começa a observar a desaceleração da doença à medida em que novas regras de restrições entram em vigor e a vacinação contra a doença avança, o Brasil bateu recorde de mortes ontem pelo segundo dia consecutivo.

Em entrevista ao The Guardian, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirma que a resposta de Bolsonaro frente à pandemia foi tão “deficiente” que o político e outras figuras do governo deveriam ser responsabilizados.

“Não creio que haja outro líder tão obtuso, tão atrasado, que tenha uma visão tão equivocada e distorcida da realidade como o presidente do Brasil”, disse Temporão. “A história vai condenar essas pessoas.”

Publicações sobre a gravidade da covid-19 no Brasil também já tiveram espaço no Washington Post e Wall Street Journal.