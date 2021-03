Mourão sobre toque de recolher nacional: ‘Não somos ditadura’

No dia em que o Brasil registrou 1.641 mortes em decorrência do novo coronavírus – maior números desde o início da pandemia – o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou ontem que as medidas de restrição em nível nacional para conter o avanço da covid-19 no Brasil recomendadas pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) são inviáveis.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Uma das justificativas do vice-presidente é que o Brasil não é uma ditadura. Portanto, não pode impor lockdown ou toque de recolher em todo o país. “Eu considero que isso são coisas de cada lugar, porque o Brasil é muito diferenciado, cada população tem sua característica […] não adianta você querer impor algo nacional. Como é que você vai fazer isso para valer? Imposição? Nós não somos ditadura”, disse.

O Conass, que reúne os secretários de Saúde dos estados, divulgou uma carta na segunda-feira pedindo medidas mais duras no combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil, como toque de recolher das 20h às 6h, lockdown em locais com mais de 85% de ocupação nos leitos de UTI para tratamento de pacientes contaminados, suspensão de todas as atividades presenciais em todos os níveis de educação e fechamento de praias e bares. Ontem, o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) se posicionou contra o fechamento de escolas. O colegiado argumenta que a medida traz “graves prejuízos para a aprendizagem e para os aspectos socioemocionais”.

Mourão foi o único representante do governo federal que comentou as recomendações. O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, não se manifestaram publicamente sobre o assunto.

O Brasil está em seu pior momento da pandemia, com risco de colapso no sistema de saúde dos estados, assim como ocorreu com Manaus (AM) em janeiro. Ontem, Santa Catarina anunciou que vai transferir pacientes com covid-19 para o Espírito Santo porque não há mais leitos disponíveis. De acordo com o portal G1, 16 pessoas morreram no estado entre domingo e segunda-feira à espera de um leito especializado.

De acordo com o presidente do Conass e secretário estadual de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, 19 estados brasileiros têm mais de 80% das vagas de UTI ocupadas.

Exemplo internacional

Como mostrou o Metro World News nesta semana, países em que os governos não estão nem perto de serem considerados uma ditadura tiveram que impor medidas drásticas de isolamento social para diminuir o contágio do novo coronavírus.

Alemanha, Chile, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, França e Nova Zelândia, por exemplo, tiveram toque de recolher, lockdown, entre outras ações que fizeram com que a transmissão do vírus diminuísse.