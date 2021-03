Mega-Sena tem prêmio tímido de R$ 2,4 milhões nesta quarta-feira

Depois que um apostador do Rio de Janeiro levou o prêmio acumulado de R$ 49 milhões no sábado, a Mega-Sena volta nesta quarta-feira (dia 3) com um prêmio tímido de apenas R$ 2,4 milhões no concurso 2.349.

O sorteio será realizado em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, a partir das 20h.

Para apostar na Mega-Sena, basta dirigir-se a uma das casas lotéricas espalhadas por todo o país ou pelo canal Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima a Mega-Sena é de R$ 4,50, mas o apostador pode incrementar sua aposta escolhendo mais do que 6 números em seu volante e aumentando suas chances. O preço da aposta, porém, também sobe, chegando ao teto de R$ 22.522,50 para uma aposta com 15 números.

Sorteio de sábado

Além do felizardo ganhador do Rio de janeiro, que levou a bolada sozinho, outros 107 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 38.652,61.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 895,06 para 6.601 apostas que acertaram apenas 4 pontos.

Veja os números sorteados no sábado.