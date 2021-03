Homem é flagrado por vizinhos agredindo a própria mãe idosa com galão de água e pedras; veja

Imagens de um caso ocorrido no México deixou diversos internautas revoltados. Aos que se perguntam o motivo, um homem, que não teve a identidade revelada, foi flagrado por vizinhos agredindo a própria mãe.

Ao que se pode ver e escutar no vídeo, todo o fato teria sido motivado por dinheiro. Alterado e agredindo a mãe e familiares, o indivíduo grita: “Aí está o seu telefone . Me dê o dinheiro”. Ele afirmava que, caso recebesse o dinheiro, iria embora.

Além das agressões com objetos, nota-se ainda no final do vídeo que o homem chega a puxar o cabelo da mãe.

Por fim, não há informações de como o caso terminou e nem se a família prestou queixa contra o indivíduo.

Confira abaixo a gravação divulgada no Twitter e que mostra o ocorrido (Com Heraldo de México).