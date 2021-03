Governo eleva tributo de bancos para zerar nos combustíveis

Pressionado pelos aumentos seguidos nos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu sua promessa de zerar a cobrança de PIS e Cofins sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. A medida vale até abril para o diesel e não tem prazo no caso do botijão de gás.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite de segunda-feira. Mas para conseguir aliviar a situação dos combustíveis sem aumentar as despesas do governo, Bolsonaro elevou a tributação para as instituições financeiras.

O governo aumentou de 20% para 25% a nova alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) a ser paga pelos bancos no período de 1º de julho a 31 de dezembro deste ano. O governo também vai limitar a isenção de IPI às pessoas com deficiência apenas para veículos de até R$ 70 mil e extinguir o Reiq (Regime Especial da Indústria Química), que concede incentivos para o setor.

De acordo com balanço da Receita Federal divulgado ontem, a isenção para diesel e gás de cozinha terá impacto de R$ 3,676 bilhões na arrecadação neste ano. Já as medidas de compensação, trarão R$ 3,689 bilhões.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) disse em nota esperar que o aumento na tributação seja passageiro. “Haverá todo um esforço do setor bancário para que nós não venhamos a repassar todo esse custo para o crédito, mas não dá para segurar”, declarou o presidente da instituição, Isaac Sidney, em entrevista à GloboNews.

Já a Anfavea, entidade que representa as montadoras, disse que o governo praticamente tornou inviável o mercado de carros adaptados para pessoas com deficiência. “Este é mais um exemplo, entre tantos outros, do ambiente de distorção fiscal do nosso país e que também ilustra a urgência da implementação da reforma tributária”, afirmou o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes.

Bolsonaro afirmou ontem a apoiadores que a equipe econômica estuda um forma de tornar a isenção aos combustíveis permanente. “O que acontece, quando você zera imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é que você tem que arranjar recursos em outro lugar. Então, fizemos um limite. Esses dois meses é o prazo para a gente estudar como vai conseguir de forma definitiva o ‘zero’ de impostos federais no óleo diesel.”

PIS e Cofins, porém, têm baixa participação no preço dos combustíveis: menos de 9% no diesel e 3% no gás de cozinha.

A nova intervenção do presidente trouxe oscilação aos índices financeiros do país. O dólar alcançou R$ 5,76 e fechou o dia com alta de 1,12%, cotado a R$ 5,66. A bolsa de valores teve forte queda durante a manhã, mas conseguiu se recuperar ao fim do dia com alta de 1,09%.

Postos registram alta de até 11,2% em fevereiro

Começou a vigorar ontem o quinto reajuste do ano nos preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras. Os combustíveis acumulam desde janeiro altas de 41,6% e 33,9%, respectivamente. O GLP, utilizado como gás de cozinha, também subiu, somando reajuste de 17% em 2021. Os combustíveis acompanham os valores internacionais do petróleo, que vem sofrendo valorização no mercado externo.

Mas o preço vendido pela Petrobras nas refinarias é diferente do que chega aos consumidores. O preço final é acrescido de impostos estaduais e federais e dos custos dos distribuidores. A gasolina tem ainda a adição de etanol anidro e o diesel, do biodiesel.

O levantamento dos valores vendidos nos postos é realizado oficialmente pela ANP (Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). De acordo com a pesquisa divulgada ontem, o diesel ficou 11,2% mais caro em fevereiro no país na comparação com janeiro, variando entre R$ 5,850 o litro e R$ 3,588. O gás de cozinha (GLP 13 kg) subiu 3,7%, encontrado entre R$ 80,83 e R$ 110 o botijão; e a gasolina, 8,4%, oscilando de R$ 4,199 a R$ 6,350 o litro.

O levantamento finalizado na semana de 21 a 27 de fevereiro ainda não consegue captar o último reajuste de ontem, de cerca de 5%.