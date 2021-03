Ferramentas desenvolvidas por startups ajudam funcionários no trabalho híbrido

Uma pesquisa divulgada pela consultoria de recrutamento Robert Half revelou que 95% dos executivos enxergam o trabalho híbrido (parte presencial e parte à distância) como permanente no cenário corporativo. Os números mostram que a aposta tem fundamento. De abril a dezembro de 2020, 80% das vagas trabalhadas pela consultoria foram para posições 75% ou 100% remotas. Em 2019, apenas 5% tinham essa característica.

Com a nova realidade, plataformas têm ganhado terreno com o intuito de facilitar a rotina de colaboradores. É o caso da Escala, solução de workforce management que possibilita a gestão de escalas de trabalho e plantões por meio de algoritmos, além de gerenciar posições e locais de trabalho flexíveis.

“Para o funcionário, um dos ganhos atuais está em saber que se está indo ao escritório sem correr riscos e que existe uma ferramenta por trás olhando tudo no detalhe – distanciamento, quantidade de pessoas no local etc. Ele poder escolher o melhor dia para ir ao trabalho e reservar uma mesa ou sala tudo por um aplicativo, sem precisar falar com várias pessoas e esperar uma aprovação”, afirma Vinicius Lima, CEO da Escala.

Já para os gestores, o principal ponto é economizar tempo e poder fazer mais com um espaço menor e, assim, economizar dinheiro. Com a ferramenta, é possível administrar um escritório com poucas posições de trabalho e rapidamente fazer um escala híbrida para todos os funcionários.

A ferramenta atende todos os tipos e tamanhos de empresas. Hoje o foco são aquelas que estão trabalhando em home office, mas cujos empregados devem precisar voltar ao local de trabalho um ou mais dias por semana.

Para Lima, a necessidade de gerenciar espaços já existia pré-pandemia, mas a nova realidade global fez com que esse problema se acentuasse. “Muitas empresas, principalmente startups, já trabalhavam com modelo de espaços compartilhados, sem baias ou salas. E isso abre porta para o problema das reservas. Quando o assunto é trabalho totalmente remoto, esse problema não existe. Mas quando falamos em trabalho híbrido, temos um leque de problemas e necessidades.”

Necessidade suprida

Thelma Santos Pereira, coordenadora de Sistemas da BP – Beneficência Portuguesa de São Paulo, faz uso da plataforma Escala. A equipe passou atuar de forma híbrida em dezembro e desde então a ferramenta – que já era utilizada desde 2018 para gerenciar turnos – passou a ser vista como ainda mais útil.

“Gosto da possibilidade de consultar as escalas de forma rápida e também de poder trocar os plantões entre os profissionais diretamente. Facilita o dia a dia, pois apoia no dimensionamento das equipes e auxilia quanto aos indicadores e relatórios para pagamento das horas realizadas”, diz.

Longe só fisicamente

A Comunica.In é outro exemplo de negócio que soube aproveitar a onda do trabalho híbrido. Trata-se de uma plataforma de engajamento que ajuda empresas a se aproximarem de seus colaboradores.

A startup se tornou uma forte aliada dos gestores durante a pandemia. Isso porque, por meio da mensuração de resultados e engajamento com a inteligência de dados, eles agora são capazes de compreender melhor o funcionário e se comunicar de forma mais assertiva.

“Os colaboradores têm uma nova interface de relacionamento com a empresa, que abre diversas possibilidades. Recebendo informações através dos canais, eles podem interagir com o conteúdo, reagindo a ele com uso de emojis ou respostas discursivas, independentemente de onde estejam. Podem ainda buscar informação em um único lugar”, explica Felipe Hotz, CEO e fundador da startup.

A chefia, por sua vez, ganha, além de uma novas possibilidades de comunicação, dados segmentados para compreender o resultado de cada campanha.

Os clientes da Comunica.In são empresas a partir de 500 colaboradores, dos mais diversos setores, como indústria farmacêutica, automobilística, de telecomunicação, entre outros.

Para se ter ideia do aumento da demanda, Hotz conta que, no início de 2020, a média mensal de envios pela plataforma chegava a 300 mil. Já no final de ano, a marca de mais de sete milhões de comunicados enviados foi alcançada ainda no mês de novembro.

“A pandemia apenas acelerou uma tendência que já crescia aos poucos no meio corporativo, da transformação digital. Ela já vinha acontecendo em diversos setores, e a virada súbita do home office fez com que se espalhasse para outras realidades. No entanto, independentemente do trabalho remoto, novas soluções digitais podem agregar ao dia a dia das empresas, trazendo agilidade na comunicação, mais organização e mais dados estratégicos”, pontua.