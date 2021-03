Em tempos de covid-19, mortes por gripe entre crianças praticamente desaparecem nos EUA

Entre tantos efeitos colaterais perniciosos que a covid-19 causa, uma delas se mostra como uma boa notícia em tempos tão cruéis de pandemia.

De acordo com notícia publicada pelo Washington Post, uma combinação entre os combate à pandemia, como o uso de máscara obrigatória e o isolamento social, e a imunidade adquirida através do tempo fez com que as mortes de crianças por gripe caíssem de 200, em 2019, para somente 1 no ano passado em todo os Estados Unidos.

Outros vírus infecciosos mais comuns praticamente desapareceram também.

Pediatras acreditam que o modo como o vírus da influenza é transmitido, de uma pessoa para outra, sofreu um impacto muito grande com as medidas contra o coronavírus.

Os casos de gripe explodem nos Estados Unidos sempre com a chegada do outono e inverno, mas na temporada passada muitas pessoas deixaram de viajar e mesmo se deslocar para trabalhar presencialmente, o que interrompeu a transmissão do vírus.

A presença de um vírus dominante também pode ter ‘expulsado’ outros vírus, como o da Influenza, ao conferir aos curados uma imunidade parcial contra esses patógenos, segundo os cientistas.

Nos adultos também houve uma queda dramática nas mortes por influenza, de 450, registradas até agora, se comparado aos 22 mil óbitos registrados no última temporada.