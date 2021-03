São Paulo vacina idosos de 77 a 79 anos contra covid-19 a partir de hoje

Começou nesta quarta-feira (3) a vacinação de idosos entre 77 a 79 anos contra a covid-19 em todo o estado de São Paulo. Somente na Capital, o governo espera vacinar 114 mil pessoas.

Na Capital, mais seis postos drive-thru de vacinação serão abertos para agilizar a vacinação da população. Hoje, começam a operar os pontos no ginásio Ibirapuera e no teatro Paulo Eiro, ambos na zona sul.

Na quinta será a vez da abertura dos postos no parque Villa- Lobos (zona oeste), no Clube Atlético Monte Líbano e na Subprefeitura do M’Boi Mirim, os dois também na zona sul.

Na sexta, começa a funcionar a unidade no Club Athletico Paulistano, que fica na zona oeste. Além disso, a prefeitura informou que abrirá hoje um posto volante na Igreja de São Judas, na zona sul.

LEIA TAMBÉM:

Há ainda 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs) na capital que estão sendo disponibilizados para vacinação.

No site da prefeitura é possível consultar todos os locais de vacinação. Veja aqui.