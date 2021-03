Confira a cotação do dólar e bitcoin em tempo real

Após um dia em que o Banco Central teve que intervir no mercado para segurar a cotação do dólar e evitar que a moeda ultrapassasse a barreira dos R$ 5,70, o mercado abriu em alta novamente e no final da manhã.

A ação do BC nesta terça-feira conseguiu fazer com que o dólar fechasse em R$ 5,666, mas às 11h30 desta terça a moeda já havia rompido novamente a barreira anterior e era cotada a R$ 5,74, com alta de 1,12%.

Após uma semana de quedas acentuadas, o Bitcoin rompeu novamente a barreira dos USS 50 mil e no final da manhã desta terça-feira operava em alta de 4,40%, cotado em US$ 51.080, mas ainda longe de recuperar a alta registrada nos dois primeiros meses do ano.

Acompanhe a cotação das criptomoedas em tempo real: