Capital terá mais postos drive-thru de vacinação

A Prefeitura de São Paulo e o governo do estado vão abrir mais seis postos drive-thru para vacinação contra a covid-19 e fechar a unidade montada no estádio do Pacaembu (zona oeste).

Hoje, começam a operar os pontos no ginásio Ibirapuera e no teatro Paulo Eiro, ambos na zona sul. Amanhã, será a vez da abertura dos postos no parque Villa- Lobos (zona oeste), no Clube Atlético Monte Líbano e na Subprefeitura do M’Boi Mirim, os dois também na zona sul. Na sexta, começa a funcionar a unidade no Club Athletico Paulistano, que fica na zona oeste. Além disso, a prefeitura informou que abrirá hoje um posto volante na Igreja de São Judas, na zona sul.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Já o posto no Pacaembu só opera até hoje e será fechado a partir de amanhã por conta de obras que serão realizadas no estádio.

A oferta do drive-thru tem sido ampliada em função da alta procura pelas doses, que chegou a provocar longas filas de carros. A vacina também está disponível nos 468 postos de saúde.

Vacina para novo grupo

A partir de hoje, mais um grupo de idosos colocará fim na ansiedade pela espera da vacina e arregaçar as mangas para também ser imunizado. As cidades paulistas começam a imunizar os que têm 77, 78 e 79 anos de idade – que somam 430 mil pessoas no estado.