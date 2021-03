Reino Unido tenta localizar portador de variante brasileira

O governo britânico anunciou que fará testes em massa para encontrar um viajante que chegou ao país vindo do Brasil contaminado com a mutação do coronavírus originada em Manaus, a P.1. A versão brasileira do vírus seria mais contagiosa do que o vírus detectado na China em dezembro de 2019, mas não necessariamente mais letal.

É a primeira vez que a variante brasileira é detectada em solo britânico. Ao todo, foram confirmadas seis pessoas contaminadas pelo vírus P.1. No entanto, um dos passageiros não preencheu o cartão de identificação que acompanha o teste e é procurado por autoridades.

Após o episódio, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu medidas rígidas para evitar a propagação da variante brasileira do coronavírus no país.

O premiê enfatizou a necessidade de adotar uma política fronteiriça, que inclui a proibição de voos provenientes de país em risco e a obrigação do cumprimento de quarentenas.

O caso provocou polêmica no Reino Unido, principalmente porque o líder do Partido Trabalhista, oposição a Johnson, Keir Starmer, acusou o premiê de não ter protegido as fronteiras e de ter sido lento na aplicação de alguma estratégia. “Não protegemos nossas fronteiras da maneira que deveríamos”, criticou Starmer.