Procon-SP notifica Serasa sobre solicitação de dados bancários para suposta pesquisa

O Procon-SP notificou nesta semana a Serasa S/A para que explique sobre solicitação de dados bancários e senha para suposta pesquisa.

A ação foi informada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor por meio de comunicado, na página oficial.

A empresa deverá apresentar as seguintes informações: qual o objetivo ou finalidade da pesquisa realizada; em quais meios ela foi veiculada; a quem ela foi direcionada; quais os critérios utilizados para definição do público-alvo; para quantas pessoas foi direcionada; quais informações foram fornecidas aos participantes antes da realização da pesquisa e quais informações foram solicitadas durante a mesma; por quanto tempo ficou disponibilizada ao público e quantos pessoas forneceram as informações solicitadas.

Além disso, também devera responder quais dados foram obtidos e como os mesmos foram tratados, considerando os aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados.

Ainda de acordo com as informações, a empresa tem 24 horas para responder aos questionamentos do Procon-SP.

Com informações do Procon-SP

LEIA TAMBÉM: