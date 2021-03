Após alguns dias com temperatura mais amena na capital, o calor volta a assola a cidade de São Paulo nesta terça-feira, de acordo com dados da Climatempo.

A máxima prevista para está terça é de 30º C.

O dia amanhece claro e com sol, e vai nublando no decorrer do dia.

Como virou praxe na cidade, pancadas de chuva no período da tarde e da noite.

A mínima prevista para esta terá é de 20º C.