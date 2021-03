Prefeitura de São Paulo oferece 600 vagas de emprego só para mulheres

A Prefeitura de São Paulo realiza entre os dias 8 e 12 de março, das 10 às 16h, o Contrata SP – Mulheres. São por volta de 600 vagas de emprego nas áreas do comércio e serviços voltadas apenas ao público feminino em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa contará com seleção para vagas de emprego e atividades de orientação sobre currículo, dinâmicas de grupo, além de dicas sobre empreendedorismo.

Para participar do processo seletivo é necessário se inscrever pelo site até o dia 3 de março, às 18h. Após o processo on-line, será agendada etapa presencial.

As mulheres interessadas em participar do Contrata SP poderão concorrer a vagas como no setor de vendas, que conta com 157 oportunidades entre promotores em lojas, agentes de vendas, vendedores porta a porta, entre outros. O salário pode chegar a R$ 2.500. Há postos que não exigem experiência e a escolaridade varia entre os ensinos Médio e Superior em andamento.

Já para atendente são 58 vagas para atividades na área da alimentação como lanchonete, padaria, supermercados entre outros. O salário chega a R$ 1.500 e a escolaridade varia entre os ensinos Fundamental e Médio.

Quem tem experiência em açougue pode se candidatar a 14 postos de auxiliar em comércio de carnes. As oportunidades pagam R$ 1.550. É requisitado o Ensino Médio, que pode estar em andamento.