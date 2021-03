Pelé recebe primeira dose de vacina contra a Covid-19 no litoral de SP

Eterno Rei do Futebol, Pelé, de 80 anos, recebeu a primeira dose de vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (dia 2).

A imunização foi realizada na casa do craque, em Guarujá, no litoral São Paulo, devido a problemas de mobilidade. Ele foi vacinado com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan.

Pelé recebeu a dose do imunizante no primeiro dia de vacinação para idosos entre 80 e 84 anos na cidade.

Nas redes sociais, o ex-jogador comemorou a vacinação e fez um apelo para que as pessoas sigam os protocolos sanitários e pensem no coletivo.

"Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas. Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros", escreveu.