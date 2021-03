Morumbi e Memorial abrem drive-thru de vacinação

Por conta da alta procura pela vacina contra a covid-19 nos postos drive-thru, a Prefeitura de São Paulo vai abrir a partir de hoje mais dois pontos em que as pessoas poderão ser imunizadas sem sair do carro: um no estádio do Morumbi (zona sul) e outro no Memorial da América Latina (zona oeste).

No sábado, quando a capital começou a vacinar os idosos com idades entre 80 e 84 anos, grandes filas se formaram em alguns dos postos, como no estádio do Pacaembu (zona oeste), com espera de até cinco horas. Ontem, a demora se repetiu. Em outros locais, porém, a espera foi muito menor, como na Neo Química Arena (zona leste).

Além de oito postos drive-thru, as doses estão sendo distribuídas em três centros-escola e nas 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Os endereços estão disponíveis no https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

Ontem, a capital começou a vacinar também os funcionários públicos da Assistência Social, que prestam atendimento para idosos e moradores em situação de rua, e profissionais da saúde autônomos com idades entre 55 e 59 anos. A partir de amanhã, os idosos com 77, 78 e 79 anos de idade entram para o público-alvo e passam a ser imunizados.

Endereços da vacina em São Paulo

das 8h às 17h

Estádio do Pacaembu

praça Charles Miller

Neo Química Arena

(estádio do Corinthians)

avenida Miguel Ignácio Curi – portão E4

Autódromo de Interlagos

rua Jacinto Júlio, 589 – portão 9, entrada KRF

Centro de Exposições

do Anhembi

rua Olavo Fontoura – portão 38

Igreja Boas Novas

(Vila Prudente)

rua Marechal Malet, 535

Clube Hebraica

rua Doutor Alceu de Assis, 25

Estádio do Morumbi

avenida Giovanni Gronchi –

portão 15

Memorial da América Latina

rua Itagipuru, 500 – portão 2