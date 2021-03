Em São Paulo, desrespeito e abstração assustam até a fiscalização

Mesmo acostumada a lidar com irregularidades, a Vigilância Sanitária se impressionou com o nível de desrespeito às regras da quarentena e com a indiferença de parte da população sobre a gravidade da pandemia no primeiro fim de semana do chamado toque de restrição.

A ação conjunta, que reúne também a Polícia Militar, o Procon e as prefeituras para coibir as aglomerações entre 23h e 5h, foi lançada semana passada pelo governo diante do avanço do novo coronavírus e depois que São Paulo bateu recorde de internações.

Só entre sexta-feira e domingo, 286 estabelecimentos foram autuados no estado por violações como descumprir o horário de funcionamento ou o distanciamento social e permitir a presença de pessoas sem máscara.

Foram 95 autuações por dia, o que representa um número muito maior dos que as 15 autuações, em média, que a vigilância estadual vinha fazendo diariamente desde 1º de julho de 2020, quando passou a fiscalizar o cumprimento da quarentena.

O comportamento das pessoas foi o que mais chamou a atenção dos fiscais, segundo a diretora do Centro de Vigilância Sanitária do estado, Cristina Megid: “não há diferenciação por setor econômico ou classe social, encontramos desrespeitos em todos os bairros, em todos os níveis.”

“Apesar de estarmos no dia a dia da fiscalização, isso nos assustou muito”, afirmou ontem Cristina ao fazer um balanço das ações.

A diretora disse que as equipes se impressionaram com a quantidade de locais abertos além do horário permitido e com alta aglomeração, “desafiando a fiscalização e as regras.”

Além de bares e lanchonetes flagrados atendendo clientes – alguns a portas fechadas –, a fiscalização interrompeu neste fim de semana uma festa com 500 pessoas na zona norte da capital e encerrou até mesmo um baile da terceira idade na zona leste que reunia 190 idosos.

“O que nos parece é que essas pessoas só vão tomar consciência do grande risco a partir do momento que perderem um ente da família. Essa abstração está sendo assustadora”, afirmou.

Os estabelecimentos que descumprem a quarentena podem ser multados em até R$ 290 mil, com base no Código Sanitário. As ações do toque de restrição ocorrerão diariamente até o dia 14.

Perfil dos internados se modifica

Na primeira onda da pandemia, no ano passado, os idosos e as pessoas com comorbidades eram maioria entre os internados com casos graves de covid-19. Agora, na segunda onda, o perfil mudou e são os jovens que mais preocupam. Segundo o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, o estado de São Paulo tem hoje mais de 7 mil pessoas internadas em UTIs e 60% delas têm entre 30 a 50 anos, sem doença prévia. Já o tempo de internação, cresceu. A média, que antes era entre 7 e 10 dias, agora está entre 14 e 17 dias.