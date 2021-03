Cidade de São Paulo ultrapassa 730 mil aplicações de vacina contra Covid-19

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira (dia 3) que já ultrapassou 730 mil aplicações da vacina contra a Covid-19.

Ao todo, 56.082 idosos de 80 a 84 anos tomaram a primeira dose do imunizante até as 19h de ontem. Somente nos seis drive-thrus instalados em pontos estratégicos da cidade, 40.727 idosos – contando todas as faixas etárias elegíveis (90+, 85+ e 80+) – foram vacinados desde o início da campanha. Somente no Pacaembu foram atendidos até esta data, 17.184 idosos. No Anhembi (6.899), na Igreja Boas Novas (5.281), Autódromo de Interlagos (5.453), Arena Corinthians (4.180) e no Clube Hebraica (1.730).

Das 730.789 doses aplicadas pelo município, 560.538 representam a primeira e 170.251 a segunda.

Os oito drive-thrus funcionam das 8h às 17h. Idosos acima de 80 anos também podem procurar uma das 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ou ainda um dos três centros-escolas para a imunização.

Confira os endereços:

468 UBSs

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos.

AMAS/UBSss Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados

Veja aqui a lista com os endereços das unidades.

Oito drive-thrus

Horário: De segunda a sábado, das 8h às 17h

1. Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller (Zona Oeste);

2. Arena Corinthians (Zona Leste);

3. Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul);

4. Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte);

5. Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste);

6. Clube Hebraica – esquina da Rua Angelina Maffei Vita com Rua Ibiapinopolis (Zona Oeste);

7. Estádio do Morumbi – Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – entrada pelo portão 15 do estádio, da avenida Giovanni Gronchi – Morumbi (Zona Oeste)

8. Memorial da América Latina – Rua Tagipuru, 500, Portão 2 – Barra Funda (Zona Oeste)

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã.