Bombeiros resgatam Pitbull que caiu em vale no interior de São Paulo

O Corpo de Bombeiros resgatou uma cadela da raça Pitbull que caiu em um vale com 60 metros de profundidade em Marília, no interior do Estado. A ação aconteceu no último sábado (dia 27).

Após receber um chamado para salvamento de animal, os profissionais se dirigiram ao Vale do Itambé, próximo à Rua Joaquim Ferreira Évora. Lá, avistaram a cadela – chamada Kira – e montaram um esquema de rapel para realizar a descida, que se dividia em dois patamares: o primeiro com 20 metros de profundidade e o segundo com 40.

Os bombeiros conseguiram chegar ao fundo do vale e resgatar Kira, que estava bastante debilitada, mas sem ferimentos. Ela foi içada e resgatada, sendo devolvida ao seu proprietário.

O animal estava desaparecido desde o dia 14 de fevereiro.