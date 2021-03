75 mil lojas fecharam em 2020, diz CNC

As restrições causadas pela pandemia de covid-19 levaram cerca de 75 mil lojas a fecharem definitivamente no ano passado, mostra levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) divulgado ontem. A entidade afirma que a retração em 2020 é a maior desde 2016 (-105,3 mil), quando o setor ainda sofria os efeitos da maior recessão da história recente do país.

O ramo que mais perdeu unidades foi o de vestuário, calçados e acessórios (-22,29 mil unidades). Na sequência, aparecem hiper, super e minimercados (-14,38 mil) e lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (-13,31 mil).

Para Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo estudo, as pesquisas recentes têm mostrado que, mesmo com o avanço do e-commerce, ainda há uma grande dependência do consumo presencial no setor: “As incertezas em relação à retomada do ritmo econômico, sobretudo diante da necessidade de isolamento da população, vão influenciar fortemente as projeções para 2021”, afirma.

A CNC projetou três cenários diferentes para as vendas neste ano, de acordo com os níveis de restrição no país por conta da pandemia. No quadro mais otimista, com as restrições relaxadas, o volume cresceria 8,7% em relação ao ano passado e 29,8 mil estabelecimentos com vínculos empregatícios seriam abertos ao longo do ano.

Com o isolamento ainda vigorando, mas em ritmo menor, a projeção é de vendas 5,9% maiores e o setor reabrindo 16,7 mil lojas. Já no cenário mais pessimista, a entidade estima saldo positivo de mais 9 mil lojas, mas não cita a expectativa quanto às vendas.