SP: 286 estabelecimentos são autuados no 1º fim de semana do toque de restrição

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (dia 1º) que 286 estabelecimentos foram autuados no primeiro fim de semana do toque de restrição.

Os locais foram flagrados descumprindo a nova regra de circulação, horários de funcionamento e (ou) as normas quanto ao uso obrigatório de máscaras e distanciamento social entre sexta-feira e domingo.

A fiscalização é uma operação conjunta entre Vigilância Sanitária, Procon-SP e Polícia Militar.

Os flagrantes da ação da Vigilância Sanitária foram em restaurantes e bares funcionando durante o período do toque de restrição e um baile para terceira idade, que reunia mais de 190 idosos, que foi encerrado. Foram feitas 3.869 inspeções e 245 autuações.

As equipes de fiscalização do Procon-SP vistoriaram 105 estabelecimentos que prestam atividade não essencial e autuaram 41 deles por desrespeito à regra de restrição de circulação entre 23h e 5h, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.

Já a Polícia Militar desenvolveu a Operação Toque de Restrição em todo o Estado. O balanço do fim de semana aponta abordagem a mais 79 mil pessoas e 136 mil veículos vistoriados.