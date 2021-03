São Paulo ganha mais dois drive-thrus para vacinação; veja endereços

A Prefeitura de São Paulo vai instalar mais dois drive-thrus a partir desta terça-feira (dia 2) para ampliar a vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos.

Os novos drive-thrus funcionarão no Estádio do Morumbi, na região Sul, e no Memorial da América Latina, na região Oeste, ambos das 8h às 17h.

Desde hoje, os idosos acima de 80 anos também puderam procurar uma das 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) mais próxima de suas residências (veja endereços aqui) e três centros-escolas para a imunização.

É recomendado que se faça o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.

Veja os endereços de todos os drive-thrus da cidade:

1. Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller (Zona Oeste);

2. Arena Corinthians (Zona Leste);

3. Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul);

4. Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte);

5. Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste);

6. Clube Hebraica – rua Doutor Alceu de Assis, 25, na parte superior do Clube (Zona Oeste);

7. Estádio do Morumbi – Estádio do Morumbi, na praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, entrada pelo portão 15 do estádio, da avenida Giovanni Gronchi (Zona Oeste);

8. Memorial da América Latina – Rua Itagipuru, 500, portão 2 (Zona Oeste).

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira também os três centros-escolas que oferecem vacinação:

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã.

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h.