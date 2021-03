Grande São Paulo está com 74,3% dos leitos de UTI ocupados

O secretário estadual de Saúde de São Paulo Jean Gorinchteyn disse nesta segunda-feira, durante entrevista realizada com o governador de São Paulo, João Doria, que a Grande São Paulo está com 74,3% de toda a sua capacidade de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados.

De acordo com o secretário, a região recebe atualmente 100 novos pacientes internados diariamente e chamou a atenção para a rapidez do crescimento da infecção com a chegada da nova variante do vírus em São Paulo e a mudança de perfil dos internados.

Segundo Gorinchteyn, diferentemente da primeira onda, grande parte dos internados em UTI agora são de pacientes jovens e o tempo de ocupação de leitos também aumentou.

Os números da covid-19 nesta semana, de acordo com dados da secretaria, está 14,7% maior do que o registrado no primeiro0 grande pico da doença, em julho do ano passado, quando foram registrados 6.250 casos.