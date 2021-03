5 dicas para se proteger da tal ‘vacina de vento’

Assim que foi iniciada a vacinação contra a covid-19 no Brasil, casos de aplicação de “vacina de vento” começaram a pipocar, principalmente nas redes sociais. O termo é utilizado quando um profissional da saúde apenas simula que injetou o imunizante sem, de fato, injetar o líquido.

Claro que a ação, considerada crime, não é a regra, mas sim a exceção na campanha de vacinação no Brasil. Até o momento, mais de 6 milhões de brasileiros receberam ao menos uma dose, enquanto os casos de “vacinas de vento” são investigados de forma pontual em ao menos três estados: Rio de Janeiro, Alagoas e Goiás.

No entanto, como diz o ditado: “todo cuidado é pouco”. Não custa nada ficar atento para verificar se você ou um familiar realmente tomou a vacina contra a covid-19 e não foi enganado.

O enfermeiro chefe do setor de vacinação do hospital Emílio Ribas, em São Paulo, Nelson Guanez, afirma que uma das formas de verificar se a dose foi aplicada é justamente ficar de olho.

“No momento da aplicação, não desvie o olhar da seringa. É chato, dolorido e algumas pessoas têm receio. Mas é importante ficar atento ao momento da inserção do líquido”, explicou.

Outra dica importante é, se possível, levar um acompanhante para que a pessoa possa verificar todo o procedimento desde o início, quando a vacina é retirada do frasco. De acordo com Guanez, acompanhar o processo do começo ao fim é um direito de quem está recebendo o imunizante.

A vacina CoronaVac tem o líquido turvo. Além disso, é possível sentir o imunizante entrando no braço, diferente de quando apenas ar é injetado ou então quando o êmbolo – parte superior da seringa – não é apertado pelo profissional.

De olho na seringa

Ter algum acompanhante Pedir para ver todo o processo Profissional deve mostrar a seringa cheia e, depois, vazia A seringa precisa ser descartada Quando é realmente a vacina, e não ar, é possível sentir o líquido entrando no braço

Como denunciar

Caso você passe por essa situação que, convenhamos, é um tanto quanto revoltante, é possível denunciar pela internet ao MPF (Ministério Público Federal):

• Pelo celular, no app “MPF Serviços”

• Pelo e-mail [email protected]

• Pelo site mpf.mp/mpfservicos

Também é possível acionar o MPE (Ministério Público Estadual), em todas as unidades federativas, e o Ministério Público de Contas. Os órgãos atuam de forma conjunta para apurar as denúncias de fraudes na vacinação contra a covid-19 no Brasil.

As investigações estão relacionadas a possíveis desvios das doses que não são injetadas. De acordo com o MPF, o profissional que aplicar uma “vacina de vento” pode ser punido não só criminalmente, “mas também com a obrigação de ressarcir todo o valor correspondente às vacinas desviadas, além de correr o risco de perder a função pública se for servidor ou agente público e pagar multa”.

Agora é separar o cartão de vacinação, arregaçar as mangas e ir sem medo. Mas fique de olho na seringa.

Profissionais de saúde são afastados

O caso que ficou mais conhecido no Brasil foi o da técnica de enfermagem Rozemary Gomes Pita, que simulou a aplicação em um idoso de 90 anos em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela foi a primeira a ser indiciada por causa da “vacina de vento”.

O Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva da profissional de saúde. No entanto, a Justiça negou o pedido. Por outro lado, ela está impedida de exercer função pública e não pode deixar o estado do Rio de Janeiro por mais de 15 dias.

Nos outros casos, os profissionais de saúde foram afastados das atividades e esperam o decorrer das investigações.