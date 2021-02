HC inicia estudo para aplicação da Coronavac em pacientes imunossuprimidos

O HC (Hospital das Clínicas) iniciou um estudo para aplicação da CoronaVac – vacina produzida pelo Instituto Butantan contra a Covid-19 – em pacientes imunossuprimidos. Quando relacionada ao novo coronavírus, a imunossupressão faz com que os pacientes tenham maiores chances de desenvolver um caso mais grave.

Segundo Eloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), esse tipo de paciente tem a chance muito aumentada de morte por infecção, logo, deveria ser um grupo considerado como prioridade na hora de tomar a vacina.

Com o grupo já recebendo a primeira dose da vacina, o próximo passo vai ser tomar a segunda dose em março e depois ter um acompanhamento para ver qual será a resposta do organismo. O objetivo, de acordo com a diretora, é descobrir se esses indivíduos conseguem produzir defesa de forma similar ou de forma reduzida quando comparado à população de controle, que não tem essas doenças.

O estudo conta com a participação de 1.525 pacientes imunossuprimidos, com 542 pessoas no grupo de controle. Entre os imunossuprimidos, a maioria tem doenças reumatológicas, além de pacientes que convivem com a Aids.