Se liga: governo de São Paulo oferece acolhimento psicológico virtual

O Governo do Estado de São Paulo começou a ofertar acolhimento psicológico virtual por meio do Programa Autoestima. A iniciativa teve início neste mês e foi desenvolvido com empresas e entidades parceiras com o objetivo de tratar os impactos emocionais causados pela pandemia da Covid-19.

No primeiro acesso à plataforma, é preciso preencher um cadastro e responder um questionário. Depois disso, é criado um login e senha de acesso pessoal. Dúvidas sobre podem ser esclarecidas no tutorial disponível aqui.

O paciente pode acessar a plataforma, consultar a agenda e reservar um horário. O atendimento é realizado por profissionais de saúde que avaliam o caso e podem dar encaminhamento conforme necessidade individual.

Mais informações podem ser obtidas no site do programa.