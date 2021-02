Entrevista de emprego virtual: saiba o que fazer e o que não fazer para se sair bem

A pandemia trouxe mudanças não apenas no modelo de trabalho, mas também nos processos seletivos. Em tempos de home office, entrevistas de emprego ganharam cara nova e invadiram as plataformas de videoconferência. E você? Está preparado para encarar o recrutador do outro lado da tela?

Em relação à entrevista em si, não há diferença entre a forma presencial e a remota. Os mesmos cuidados devem ser tomados por parte do entrevistado e do entrevistador, prezando a profissionalismo. A grande questão está no contexto. “É possível que haja interrupções por parte da família – principalmente quem tem filhos pequenos -, do animal de estimação, da campainha ou do interfone. São situações normais e todos estamos sujeitos a isso, inclusive a pessoa que está conduzindo a entrevista. Caso aconteçam, o ideal é não se desesperar e tentar contornar o problema da melhor forma possível”, afirma Guilherme Dias, CMO & co-founder Gupy, startup de recrutamento e seleção.

É importante, porém, prezar para que a entrevista flua da melhor maneira possível. E isso começa com os cuidados acerca dos equipamentos que serão utilizados, como explica Fernanda Santana, especialista em Relações Humanas do site VAGAS.com, também com foco em recrutamento. “Teste câmera, microfone e conexão com a internet. Isso ajudará o candidato a estar conectado no horário acordado.”

Outro ponto de atenção é o delay, isto é, o atraso ou desencontro do áudio, que muitas vezes gera falas confusas. “Fale de forma pausada e, caso não tenha entendido alguma pergunta, peça para o recrutador repeti-la. Isso garantirá que você responda o que foi solicitado”, orienta Fernanda.

Ainda segundo a especialista, se perder a conexão durante a entrevista, tente manter a calma na medida do possível. Busque reconectar e, caso não consiga, avise o recrutador pelo canal de comunicação estabelecido, como telefone, WhatsApp ou e-mail. Ele poderá reagendar ou buscar outras formas de seguir com a entrevista.

Para Dias, o cômodo escolhido para a entrevista também deve receber atenção. “É fundamental encontrar um ambiente silencioso e de preferência isolado, principalmente para quem não mora sozinho, e cuidar para que a parte do espaço que se vê através da câmera esteja organizada ou que se veja o menos possível do ambiente. Além disso, é preciso vestir-se e preparar-se como se a entrevista fosse presencial.”

O que não fazer jamais

Dias ressalta que é importante não se atrasar, não participar da entrevista perto de outras pessoas em casa, não participar da chamada sem ligar a câmera, não ficar pesquisando outras coisas na internet e não mexer no celular durante a entrevista. “No trabalho remoto, um espaço da nossa casa se transforma em escritório e, se não conseguimos usá-lo para fazer uma entrevista, não transmitiremos a confiança de que conseguiremos trabalhar em um ambiente com um bom equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal”, diz.

Fernanda vai além e ressalta que algumas práticas comuns nas redes, como gravar a entrevista sem a autorização do recrutador, devem ser evitadas. O mesmo vale para quem vai conduzir a entrevista.

“Se atente também para o nome de usuário que você coloca na plataforma que for utilizada para a entrevista. No caso de empresas mais informais, talvez você possa usar seu apelido, por exemplo, mas no caso de empresas formais, use o nome e sobrenome ou apenas as iniciais”, completa.

Vale a pena fazer uma “cola”?

Estar em casa abre a possibilidade de manter ao lado do computador algumas anotações. Mas cuidado: nem todas as pessoas podem se dar bem usando a “cola”. Isso porque algumas podem se atrapalhar e perder a linha de raciocínio. Outras podem responder as perguntas de forma mecânica. Ambos os cenários devem ser evitados.

“O ideal é treinar o discurso antecipadamente. É interessante elaborar um roteiro da trajetória profissional, considerando os principais desafios e aprendizados, o que certamente contribuirá mais que as anotações. O candidato deve se autoconhecer e entender se esse recurso irá ajudá-lo ou atrapalhá-lo. Caso entenda que poderá contribuir, seria interessante ter anotações objetivas, para funcionar como um lembrete”, encerra a especialista do Vagas.com.