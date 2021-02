Vacina chega aos idosos com mais de 80 anos

Prevista para ter início em todo o estado na segunda-feira, a vacinação contra a covid-19 para os idosos com idades entre 80 e 84 anos foi antecipada na capital e vai começar amanhã.

Neste primeiro dia, as doses estarão disponíveis no cinco postos drive-thru, onde a vacina é aplicada sem que as pessoas precisem sair dos carros, e também nas 82 AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais).

A oferta será ampliada a partir de segunda-feira, quando a vacina começará a ser distribuída nas 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para este novo grupo de idosos, estimado em 140 mil pessoas na capital.

Neste mesmo dia, a prefeitura começará a vacinar 3,5 mil funcionários da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que atendem moradores de ruas e idosos, e também profissionais da saúde autônomos com mais de 55 anos, como médicos, enfermeiros, nutricionistas e veterinários, entre outros.

Fim da espera

Os idosos com menos de 80 anos, que estão na expectativa de também serem vacinados, saberão já nesta sexta-feira quando poderão entrar na fila. O governo do estado fará hoje o anúncio das novas faixas etárias que serão incluídas na campanha.

O avanço da imunização entre os idosos é fundamental para controlar a letalidade do novo coronavírus. Dos quase 59 mil mortos pela covid-19 no estado de São Paulo, 77,1% (ou quase oito em cada dez) tinham mais de 60 anos de idade.

“Por isso a estratégia em buscar a vacinação dessa faixa etária de forma prioritária. É a população mais atingida”, disse o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.