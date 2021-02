Um ano depois: o pior momento da pandemia

Dia 26 de fevereiro de 2020, uma Quarta-feira de Cinzas de Carnaval. Quis o destino que fosse durante um dos eventos com maior aglomeração no Brasil que o país confirmasse oficialmente o primeiro caso do novo coronavírus. Um ano depois, são mais de 250 mil mortos em decorrência da covid-19, ritmo lento de vacinação e um cenário ainda pior do que o da primeira onda da doença.

Ontem, o Ministério da Saúde registrou 1.541 óbitos, o segundo dia mais fatal desde o início da pandemia. O primeiro foi em 29 de julho de 2020, quando 1.595 mortes entraram na contagem da pasta.

Desde o dia 21 de janeiro, o país registra média de mais de mil óbitos por dia. Além disso, sete estados têm, atualmente, pico de mortes maior do que na pior fase da pandemia em 2020, que ocorreu entre o fim de junho e início de agosto. São eles: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia e Roraima.

O cenário fez com que governantes espalhados pelo Brasil adotassem medidas de restrições mais drásticas para tentar conter o avanço da doença. A mais recente acontece na Bahia. O estado entra em lockdown hoje com previsão de término na segunda-feira.

Em São Paulo, as cidades do ABC determinaram toque de recolher das 22h às 4h, com medidas mais rígidas do que o chamado toque de restrição que ocorre em outras partes do estado. Araraquara e outras cidades do interior estão em lockdown.

Ontem, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná anunciaram que os estados estão em alerta para um colapso no sistema de saúde devido ao aumento de internações de pacientes com o novo coronavírus.

Vacinação

Do outro lado da moeda, a imunização contra a covid-19 no Brasil anda em passos lentos após começar somente em 17 de janeiro, atrás de diversos países pelo mundo. Mesmo depois do início, a escassez de vacinas fez com que várias capitais paralisassem as campanhas de vacinação por ao menos uma semana. A imunização ganhou novo fôlego na quarta, quando o Ministério da Saúde começou a distribuir 3,2 milhões de doses, sendo 2 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca e 1,2 milhão da CoronaVac.

Até as 20h de ontem, 6.341.874 pessoas haviam tomado ao menos uma dose do imunizante. O número corresponde a apenas 2,9% da população.

‘O Brasil subestimou o poder do coronavírus’

Na análise do diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Oswaldo Tanaka, o Brasil se encontra neste cenário preocupante após um ano porque governantes e população subestimaram a letalidade da covid-19. “Em um primeiro momento, as medidas sanitárias e o distanciamento social fizeram efeito, mas a população deixou de respeitar as orientações, seja porque não aguentava mais o isolamento ou porque precisava sair de casa para procurar um emprego e sobreviver, principalmente depois do fim do auxílio emergencial”, explicou.

Neste ponto, o especialista chama atenção para o aumento na transmissibilidade do vírus, que pode ter relação com o surgimento das novas variantes, como a do Reino Unido e a brasileira, porque a população não parou de circular. “A segunda onda está pior principalmente porque os jovens adultos estão desenvolvendo quadros mais graves da doença.”

Tanaka afirma que a negligência no combate à pandemia também foi um dos fatores. “O governo federal foi inepto ao tomar ações, tanto nas medidas de restrição, quanto na compra de vacinas. A vacinação no Brasil é muito lenta. A pandemia permanecerá em 2021 e o vírus estará circulando em 2022.”