Restrição de circulação em São Paulo começa nesta sexta-feira

A partir das 23h desta sexta-feira até 5h de sábado passa a vigorar o ‘toque de restrição’ determinado pelo governador de São Paulo, João Doria, uma medida para tentar barrar o crescimento de casos de covid-19 no Estado.

De acordo com o coordenador do Centro de Contingência da covid-19, Paulo Menezes, o principal alvo dessa medida são as festas clandestinas e reuniões no período noturno que parecem inofensivas, mas têm sido o principal motor de propagação da doença em São Paulo.

A medida valerá até dia 14 de março, quando o governo fará nova avaliação.

Segundo Menezes, o estado tem batido recordes de ocupação de leitos de UTI nos últimos dias em todo o estado.

"São Paulo ainda tem um número considerável de leitos de UTI, mas temos a preocupação que eles devem se esgotar em três semanas ", disse

O descumprimento do toque de circulação acarretará multa e uma força tarefa composta por fiscais da vigilância sanitária, Procon e Polícia Militar fará a fiscalização nas cidades.