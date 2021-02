Quina tem prêmio milionário nesta sexta-feira; confira

Ainda acumulada, a Quina desta sexta-feira tem um prêmio acumulado digno de Mega-Sena. A bolada para o jogador que acertar as cinco dezenas chega a R$ 11,5 milhões.

As apostas na Quina podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. A aposta mais barata da loteria, com apenas 5 dezenas, custa R$ 2.

O sorteio é realizado junto com as demais loterias a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O último sorteio da Quina foi realizado nesta quinta-feira. Ninguém levou o prêmio principal, mas 113 apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 6.953,34.

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil tem dois ganhadores e para esta sexta tem prêmio de R$ 1,5 milhão

Consultoria de soluções de negócios tem vaga para trainees; saiba mais

A Quina pagou ainda R$ 141,72 para 8.337 pessoas que acertaram o terno.

Clique e veja o resultado do sorteio anterior da Quina.