Prevalência da covid-19 em SP atinge maior índice: 16%

A prevalência para a covid-19 na capital, que estima o percentual da população contaminada a partir de testes realizados por amostragem, atingiu a sua maior taxa.

De acordo com dados da fase três do inquérito sorológico de 2021, apresentados na manhã de ontem pela prefeitura, 16% dos paulistanos com mais de 18 anos já tiveram contato com o novo coronavírus.

Na primeira e segunda fases realizadas deste ano, a prevalência foi de 14,1% e 13,9%, respectivamente. Nas oito fases feitas no ano passado, a taxa havia variado entre 9,5% e 13,9%.

Para o prefeito Bruno Covas (PSDB), “os dados mostram uma evolução da pandemia na cidade de São Paulo, com um aumento significativo em relação ao número de pessoas que já tiveram covid-19”.

Na divisão por região, a zona leste é aquela que apresenta o maior índice de moradores que já foram contaminados: 22,9% – quase sete pontos percentuais a mais do que média da cidade. A região sudeste registrou a menor taxa: 11,8%.

O inquérito também trouxe preocupação sobre os assintomáticos. Na primeira fase em 2021, 29,2% dos paulistanos contaminados afirmaram que não tiveram sintomas. Agora, esse indicador passou para 43% – ou seja, cresceu o número de pessoas que podem estar transmitindo a covid-19 sem saber que estão doentes. “É preciso atenção para o uso de máscaras em todas as situações”, disse o secretário Edson Aparecido.

Percentual da população com mais de 18 anos de cada região que já teve contato com o novo coronavírus:

• Leste. 22,9%.

• Sul. 17,9%.

• Centro-oeste. 13,2%.

• Norte. 12,3%.

• Sudeste. 11,8%.