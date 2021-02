Prêmio da Super Sete acumulada chega a R$ 2,2 milhões

A Super Sete costuma ter prêmios menores do que as outras loterias, mas uma série de sorteios sem ganhadores fez o prêmio acumular e para esta sexta-feira o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas vai ganhar R$ 2,2 milhões.

A Super Sete tem seu sorteio realizado às 15h, no Espaço Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até poucos minutos antes do sorteio em qualquer casa lotérica do país. O volante simples, com 7 dezenas, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM:

O último sorteio da Super Sete foi na quarta-feira, e apesar e não ter tido nenhum ganhador na faixa principal de premiação, 4 apostadores acertaram seis das sete dezenas e ganharam R$ 9.790,62 cada.

Veja os números do sorteio anterior.