Polícia apreende 17 serpentes em imóvel na Grande São Paulo

A PM (Polícia Militar) apreendeu 17 serpentes em uma residência em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, na última quinta-feira (dia 25).

Após denúncia anônima, uma equipe do 1º Batalhão de Polícia Ambiental foi até um imóvel na Rua Jaguarão, no bairro Morro Branco. Os agentes tiveram a entrada autorizada e, durante buscas, localizaram uma jiboia-arco-íris e outras 16 serpentes exóticas “corn snake”.

O proprietário confessou que não tinha autorização para manter os animais e que iria vendê-los em sua rede social.

Todas as serpentes foram apreendidas. Contra o autor foram registrados dois Autos de Infração Ambiental – um por ter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização e outro por introduzir animal exótico no Estado sem licença da autoridade ambiental, com aplicação de multa.