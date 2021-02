IRPF 2021: investimentos em bitcoin deverão ser declarados neste ano

A Receita Federal já liberou o download do programa para preenchimento e envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021 e no dia 1º começa a receber as declarações.

Entre as mudanças previstas para esse ano, uma delas é a necessidade de declaração de investimentos em ativos eletrônicos, como o bitcoin.

No programa gerador deste ano, há três códigos específicos para o contribuinte declarar operações com criptomoedas.

Na ficha “Bens e direitos”, o programa traz o código 81 exclusivo para bitcoin, 82 para outras criptomoedas, como litecoin, tether, chainlink, e 83 para outros criptoativos não considerados moedas virtuais, mas classificados como security tokens ou utility tokens.

A declaração do Imposto de renda 2021 começa dia 1º de março e vai até 30 de abril. O programa gerador pode ser baixado clicando aqui.