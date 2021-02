Fim de semana em São Paulo será de chuva e temperaturas amenas

O fim de semana na cidade de São Paulo terá a cara dos últimos dias: chuva a qualquer hora e temperaturas mais amenas. A previsão é do Climatempo.

No sábado (dia 27), o dia começa com sol, mas as nuvens dominam em alguns períodos. A mínima será de 19°C e a máxima não passa dos 27°C. Há 90% de chance de chuva a qualquer hora.

Já no domingo, pancadas de chuva se concentram à tarde e à noite – também há 90% de chance de precipitações. A temperatura mínima será de 20°C, enquanto a máxima alcança 28°C.