Feirão Limpa Nome tem nova rodada só com operadoras de telefonia

Se você está com o nome sujo com alguma operadora de telefonia esse é uma boa oportunidade de negociar sua dívida com o Feirão Limpa Nome da Serasa.

Nesta rodada, os descontos de mais de 90% para quitação de dívidas estão sendo dados para as empresas do setor de telefonia, como Vivo, Tim, Claro, Net, Nextel e outras.

As renegociações podem ser feitas diretamente pelo site da Serasa até domingo, dia 28. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados com cartão.

De acordo com dados da Serasa, o setor de telefonia teve um aumento na inadimplência de 10% nos primeiros meses deste ano em função da pandemia, em comparação com o ano passado.