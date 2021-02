Alunos da rede estadual de SP podem pedir chip com internet até hoje

Estudantes da rede estadual têm até esta sexta-feira (dia 26) para demonstrar interesse no recebimento de chip com 3GB de internet para ensino remoto.

Podem participar alunos do 6º ao 9º ano dos ensino Fundamental ou Médio das escolas regulares. No total, são 500 mil chips disponíveis. A prioridade do programa são os estudantes mais vulneráveis.

Leia também:

Os alunos que receberem o chip terão de acessar os conteúdos do Centro de Mídias de São Paulo e de outras plataformas durante até 1h45 por dia, caso sejam do período diurno, e durante até 1h15, se forem do noturno. Eles também serão orientados pedagogicamente por um professor duas vezes por semana via chat.

A manifestação de interesse no chip deve ser realizada na Secretaria Escolar Digital, na aba Manifestação de Interesse dos Alunos ao Chip. É preciso acessar com login e senha no site.